Футбольный чемпионат России возобновится матчем в Самаре

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После более чем трехмесячного перерыва сегодня возобновится чемпионат России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 23-го тура на поле "Самара Арены" встретятся два аутсайдера российской премьер-лиги местные "Крылья Советов" и грозненский "Ахмат". Сейчас в активе "крылышек" 22 очка, а у их сегодняшних оппонентов на два балла меньше.

На сегодня намечен и матч "Сочи" - "Ростов". Однако его проведение под вопросом в связи с тем, что у нескольких игроков ростовской команды обнаружен коронавирус.

Центральным поединком этого тура станет встреча московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко и лидера турнира "Зенита" из Санкт-Петербурга. Этот матч состоится 20 июня на московской "ВЭБ-Арене". В составе хозяев на поле может появиться белорусский форвард Илья Шкурин, проведший за ЦСКА два матча. Также в субботу тульский "Арсенал" с белорусами Максимом Володько, Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе примет на своем поле московский "Спартак". В Екатеринбурге местный "Урал", за который выступают белорусские защитники Денис Поляков и Николай Золотов, сыграет с казанским "Рубином".

Завершится 23-й тур 21 июня. Московский "Локомотив" у себя дома примет футболистов "Оренбурга", в котором играют белорусский голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, встретится на своем поле с московским "Динамо", а "Уфа" примет гостей из "Тамбова".

По решению Роспотребнадзора, на матчах смогут присутствовать не более 10% зрителей от общей вместимости трибун стадионов.

Турнирное положение после 22 туров: "Зенит" - 50 очков, "Локомотив" - 41, "Краснодар" - 41, "Ростов" - 38, ЦСКА - 36, "Динамо" - 30, "Арсенал" - 28, "Спартак" - 28, "Уфа" - 27, "Урал" - 25, "Тамбов" - 25, "Сочи" - 24, "Оренбург" - 23, "Рубин" - 23, "Крылья Советов" - 22, "Ахмат" - 20.

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард "Зенита" Артем Дзюба, забивший 13 мячей.-0-