Футбольный клуб "Белшина" сменил гендиректора

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У бобруйского ФК "Белшина" появился новый генеральный директор. Распоряжением председателя Бобруйского горисполкома на эту должность назначен Виталий Былинин. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.

Виталий Былинин долгие годы эффективно трудился на руководящих должностях в клубе и знает всю специфику его работы изнутри. "Сейчас нужно грамотно расставить задачи перед коллективом. А команда, которую мы будем вместе с вами формировать, должна работать по своему плану – комплектование, предсезонная подготовка, календарные игры. Исходя из этого, мы будем формировать бюджет. Хотелось бы видеть в этой команде больше бобруйчан", - подчеркнул, представляя нового гендиректора, начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Михаил Свистунов.

В свою очередь новый руководитель футбольного клуба пообещал приложить максимум усилий в решении поставленных задач и оправдать оказанное доверие.

Ранее генеральным директором был Александр Аграновичем. Эту должность он занимал с января 2017 года. Как пояснили в клубе, трудовые отношения с ним прекращены по соглашению сторон.-0-