Футбольный манеж открыли в Бресте

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте состоялась торжественная церемония открытия футбольного манежа. Его строительство велось согласно распоряжению Президента Беларуси по подготовке к празднованию тысячелетия областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

К возведению объекта специалисты приступили в конце 2017 года. Из городского бюджета на подведение коммуникаций, строительство административно-бытового здания и фундамента под воздухоопорную мембрану манежа, изготовление основания под футбольное поле направлено более Br5,6 млн. Ассоциация "Белорусская федерация футбола" поставила купол и искусственное покрытие на сумму Br1,8 млн.

"Белорусская федерация футбола выступила с инициативой ускоренного строительства футбольных манежей во всех областных центрах, которую поддержал глава государства. В прошлом году мы открыли первый манеж в Гродно, недавно - в Минске, сегодня церемония открытия в Бресте. Этот объект является результатом слаженной работы Брестских областного и городского исполкомов и федерации футбола", - отметил премьер-министр Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.

Он добавил, что в футболе много составляющих успеха. "Одна из них кроется в развитой инфраструктуре. Хочу поздравить брестчан с этим прекрасным подарком к тысячелетию города. Уверен, что юные футболисты будут почти круглосуточно использовать манеж для совершенствования своих навыков", - сказал Сергей Румас.

Новый спортивный комплекс передан на баланс Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу. Возможность круглогодично оттачивать свое мастерство получили 680 учащихся, которые тренируются под руководством 18 наставников. В их распоряжении тренажерный зал, раздевалки, медицинский и учебно-методический кабинеты, восстановительный центр, кафе.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подчеркнул, что в регионе развитию футбола уделяется повышенное внимание, немало воспитанников футбольной школы заявили о себе на республиканском и международных уровнях. Этим видом спорта в области занимаются более 4,8 тыс. учащихся. "Надеюсь, этот комплекс будет постоянно занят. Здесь созданы отличные условия, можно проводить матчи различного уровня", - подчеркнул губернатор. В манеже планируется проводить внутригородские соревнования, турниры и учебно-тренировочные сборы для приглашенных команд, в том числе из-за рубежа.

Первыми газон манежа опробовали ветераны брестского "Динамо" и сборной федерации футбола. В символическом розыгрыше мяча приняли участие Сергей Румас и Анатолий Лис.

Возможности нового спортивного комплекса Бреста позволяют проводить не только тренировки и соревнования по футболу, но и занятия по различным направлениям фитнеса, оказывать услуги восстановительного комплекса.-0-

Фото Вадима Якубёнка