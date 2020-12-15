Футбольный матч "Крумкачы" - "Слуцк" пройдет без зрителей

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские "Крумкачы" и "Слуцк" проведут сегодня первый из двух переходных поединков за право играть в следующем сезоне в высшей лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча пройдет на искусственном газоне столичного футбольного манежа, начало в 16.00. В связи с эпидемиологической ситуацией игра пройдет без зрителей. Ответный переходной матч состоится 19 декабря.

В этом сезоне футболисты "Слуцка" заняли 14-е место в элитном дивизионе национального первенства, а "Крумкачы" финишировали третьими в первой лиге.

Прямые путевки в высшую лигу завоевали речицкий "Спутник" и "Гомель". Эти команды заменят двух неудачников элиты - бобруйскую "Белшину" и "Смолевичи".-0-