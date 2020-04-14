14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский полузащитник жодинского "Торпедо-БелАЗа" Габриэль Рамос признан лучшим игроком 4-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем матче с минским "Энергетиком-БГУ" (2:0) 24-летний бразилец эффектным дальним ударом забил второй мяч, а первый гол после его точной передачи забил Андрей Хачатурян.

В двух предыдущих турах лучшими признавались игроки мозырской "Славии" - голкипер Михаил Барановский и форвард Никита Мельников, а в стартовом туре был отмечен узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев.

Результаты матчей 4-го тура: "Динамо" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 3:1, "Неман" (Гродно) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:0, "Слуцк" - "Витебск" - 1:1, "Городея" - "Динамо" (Минск) - 1:0, "Минск" - БАТЭ (Борисов) - 0:3, "Смолевичи" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Славия" (Мозырь) - "Рух" (Брест) - 0:0.

Положение команд после четырех туров: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, БАТЭ, "Ислочь", "Городея", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Динамо" (Минск) - 3, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев, забивший три гола.

В следующем туре встречаются:

16 апреля

"Динамо" (Минск) - "Неман", "Энергетик-БГУ" - "Городея",

17 апреля

"Белшина" - "Смолевичи", "Шахтер" - "Слуцк",

18 апреля

"Рух" - "Минск", "Ислочь" - "Славия", "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ - "Торпедо-БелАЗ".-0-