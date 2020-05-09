9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник жодинского "Торпедо-БелАЗа" Габриэль Рамос признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в апреле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24-летний бразильский легионер стал лучшим по итогам традиционного опроса ведущих белорусских СМИ, проводимого ассоциацией "Белорусская федерация футбола". На старте первенства Габриэль Рамос был одним из лидеров "торпедовцев", забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи, после которых его партнеры поражали ворота соперников.
Лучшим тренером апреля назван наставник ФК "Слуцк" Виталий Павлов. В семи стартовых матчах 30-го национального первенства его подопечные набрали 16 очков и неожиданно для многих возглавили турнирную таблицу.
В опросе АБФФ приняли участие представители 12 средств массовой информации.
Автором самого красивого гола в апреле признан защитник мозырской "Славии" Владислав Жук, который эффектно поразил ворота "Минска" в домашнем матче 6-го тура.-0-