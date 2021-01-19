Гайдукевич: международные спортивные организации уже давно стали политическим инструментом

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные спортивные организации уже давно стали политическим инструментом. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя решение IIHF об отмене минской части чемпионата мира по хоккею 2021 года.

"Очевидно, что отстранение России от Олимпиады и отмена чемпионата мира по хоккею в Минске - это геополитика, не более. К спорту это никакого отношения не имеет. Да и любые санкции вводятся не из-за переживания за демократию и свободу. Это очевидно. Только геополитика и свои интересы. Международные спортивные организации уже давно стали политическим инструментом, и решение по отмене ЧМ не удивило. Удивило другое. Отмена чемпионата мира по хоккею в Минске - это победа, - заявил Олег Гайдукевич. - "Победа" - кричат нам политические бомжи, живущие в гостиницах Польши и Литвы. Победа у них - это экономические санкции в отношении предприятий. Я помню, у нас в подъезде лет 10 назад кто-то из соседей жег кнопки в лифте, ходил в туалет, ломал почтовые ящики. Он считал, что победил! Победа!"

Накануне Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила, что аннулировала совместную заявку Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею в этом году.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Организаторы чемпионата из Беларуси получат компенсации из-за лишения права провести первенство. Это предусмотрено контрактом с IIHF. Точная сумма компенсаций пока не определена.-0-