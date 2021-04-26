Галина Бруевич завоевала бронзу международного турнира по боксу в Сербии

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Галина Бруевич, выступающая в категории 57 кг, стала бронзовой медалисткой международного турнира по боксу Branko Pesic Memorial - Belgrade Winner, который 23-27 апреля проходит в Сербии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спортсменка из Гомеля в четвертьфинале победила соперницу из Хорватии Николину Чачич - 4:1, но в полуфинале уступила россиянке Людмиле Воронцовой. Согласно регламенту соревнований, дошедшие до этой стадии турнира атлеты гарантируют себе бронзовые награды.

Еще три спортсменки из Беларуси - Юлия Апанасович (51 кг), Александра Карпович (54 кг) и Виктория Кебикова (75 кг) - остановились в шаге от пьедестала, уступив в четвертьфинальных поединках.

Международный турнир по боксу Branko Pesic Memorial - Belgrade Winner, проходящий уже в 58-й раз, собрал в сербской столице 211 спортсменов (мужчины и женщины) из 35 стран. Организаторы рассматривают этот старт как тестовый накануне чемпионата мира-2021, который состоится в Белграде.-0-