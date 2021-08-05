Галицкий об итогах олимпийских состязаний по гребле: конечно, утешительные финалы не наш результат

5 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер женской команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Геннадий Галицкий, подводя итоги состязаний 5 августа, в беседе с журналистами отметил, что в утешительных заездах его подопечным было трудно сохранить концентрацию и это сказалось на результатах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, утешительные финалы не наш результат. У Литвинчук не увидел тех бойцовских качеств в этих заездах. Ольге Худенко не хватило финишной концентрации, когда она пропустила на второе место соперницу из Португалии. Ольге Худенко надо еще немного пересмотреть технику, спортсменка сильная, но необходимо вернуть кондиции 2019 года, когда она была одной из лучших в мире. Девушки опытные и все понимают. В утешительных заездах здесь не было уже той мобилизации, поэтому будем продолжать готовиться", - сказал специалист.-0-