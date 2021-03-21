Гандболистки Беларуси и Швейцарии сыграли вничью в квалификации ЧМ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской "Чижовка-Арены" завершился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в последнем поединке 5-й квалификационной группы сборные Беларуси и Швейцарии сыграли вничью - 25:25. После первой половины встречи белорусские гандболистки выигрывали с минимальным перевесом - 15:14, но после перерыва не сумели удержать свое преимущество.

До этого белоруски победили команду Фарерских островов со счетом 21:13, швейцарки обыграли северянок с результатом 26:18. Беларусь и Швейцария вышли в следующий раунд квалификации мирового первенства.

Итоговое положение: Беларусь - 3 очка, Швейцария - 3, Фарерские острова - 0.

Составы остальных групп:

1 - Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;

2 - Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;

4 - Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры не проводились - сборная Финляндии снялась с соревнований, а команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.-0-