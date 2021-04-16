Гандболистки Беларуси уступили черногоркам в плей-офф ЧМ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси неудачно провели первый поединок с командой Черногории за право сыграть в финале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Подгорице белоруски неплохо провели первый тайм, уступив всего один мяч - 13:14. А вот после перерыва игра у гостей полностью разладилась, и в итоге хозяйки выиграли с перевесом в шесть мячей - 27:21. Самой результативной у белорусок стала Анастасия Кулак, которая восемь раз поразила ворота соперниц.

Ответная встреча гандболисток Беларуси и Черногории состоится 20 апреля на площадке минской "Чижовка-Арены".

Сегодня состоялось еще три поединка: Венгрия - Италия - 46:19, Турция - Россия - 23:35, Австрия - Польша - 29:29.

Завтра пройдет еще 6 встреч: Словения - Исландия, Украина - Швеция, Словакия - Сербия, Румыния - Северная Македония, Чехия - Швейцария, Португалия - Германия.

Победители матчей нокаут-раунда получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2-19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также 4 лучшие команды европейского чемпионата 2019 года - Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.-0-