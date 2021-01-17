Гандболистки "Берестья" не вышли в четвертьфинал Кубка ЕГФ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На гандбольных аренах Европы сегодня проходят ответные матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболистки "Берестья" проиграли во Львове местному клубу "Галычанка" со счетом 16:29. Вчера в первой встрече, также состоявшейся на площадке украинской команды, брестчанки уступили с результатом 26:32.

В 1/16 финала "Берестье" одолело по сумме двух встреч косовский "Истогу" (30:33 и 32:28), а "Галычанка" дважды обыграла северомакедонскую команду "Куманово" (33:17 и 31:26).

Кроме львовской дружины в четвертьфинал уже пробились испанские клубы "Атлетико" и "Рокаса", а также турецкий "Ялыкавак". Еще четыре участника 1/4 финала определятся позже.-0-