Гандболистки "Берестья" проиграли "Истогу" в Кубке ЕГФ  

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба "Берестье" неудачно стартовали в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче 1/16 финала третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара проиграли на выезде косовскрму клубу "Истогу" со счетом 30:33 (17:18). Самыми результативными в составе брестчанок стали Анастаия Сивуха и Анна Бардиян, забросившие по 7 мячей.

Завтра соперники проведут повторный поединок за выход 1/8 финала Кубка ЕГФ.

Перед отъездом в Косово брестские гандболистки победили бобруйскую "Березину" в выездном матче национального первенства со счетом 34:29. Ранее брестчаники сенсационно переиграли двух главных фаворитов турнира - чемпионок Беларуси гандболисток "Гомеля" - 31:26 и обладателя серебра "БНТУ-БелАЗ" - 34:32.-0-