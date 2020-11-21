Гандболистки "Берестья" стартуют в Кубке ЕГФ матчами в Косово

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба "Берестье" стартуют в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матчах 1/16 финала третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара сегодня и завтра встретятся на выезде с косовским клубом "Истогу". Судить эти встречи будут арбитры из Черногории Стефан Иванович и Марко Вуйшич, делегат ЕГФ - Радош Рокочевич.

Перед отъездом в Косово брестские гандболистки победили бобруйскую "Березину" в выездном матче национального первенства со счетом 34:29. Ранее брестчанки сенсационно обыграли двух главных фаворитов турнира - чемпионок Беларуси гандболисток "Гомеля" (31:26) и обладателя серебра "БНТУ-БелАЗ" (34:32).

В прошлом году гандболистки "Гомеля" дважды встречались с "Истогу" в квалификации Кубка ЕГФ и оба раза одержали разгромные победы - 45:13 и 38:22.-0-