Гандболистки "Берестья" сыграют с "Галычанкой" в 1/8 финала Кубка ЕГФ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандбольные клубы узнали соперников в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала женского турнира брестский клуб "Берестье" дважды встретится с украинской "Галычанкой" из Львова. Первый матч за выход в четвертьфинал должен состояться в Бресте 9 или 10 января, ответный - 16 или 17 января во Львове. В 1/16 финала "Берестье" одолел по сумме двух встреч косовский "Истогу" (30:33 и 32:28), а "Галычанка" дважды обыграла северомакедонскую команду "Куманово" (33:17 и 31:26).

В 1/16 финала мужских состязаний гандболисты могилевского клуба "Машека" также в начале января 2021 года встретятся с российским "Саратовом".-0-