Гандболистки "Берестья" вышли в 1/8 финала Кубка ЕГФ

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба "Берестье" пробились в 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором выездном поединке 1/16 финала брестчанки победили косовский клуб "Истогу" с перевесом в четыре мяча - 32:28. В первом матче третьего по рангу континентального турнира подопечные Василия Козара проиграли с разницей в три гола - 30:33 - и по сумме двух встреч вышли в следующий этап.
Жеребьевка пар 1/8 финала Кубка ЕГФ состоится 24 ноября в Вене.-0-