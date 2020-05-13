Гандболистки БНТУ-БелАЗа победили "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки БНТУ-БелАЗа одолели "Гомель" 31:30 в домашнем матче чемпионата Беларуси и сохранили шансы на золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок двух претендентов на чемпионский титул на паркете столичного Дома гандбола получился на редкость упорным. В первой половине чуть успешнее были гомельчанки, которые ушли на перерыв с перевесом в два мяча - 15:13. Во второй половине хозяйки сумели догнать соперниц и в концовке вырвали победу с минимальной разницей в счете - 31:30. Самыми результативными стали Мария Коновал (БНТУ-БелАЗ) и Наталья Котина ("Гомель"), забросившие по 10 мячей.

В решающем матче за золото эти команды встретятся 17 мая в Гомеле. Причем гомельских гандболисток устроит даже ничья, а их соперницам нужна только победа. Сейчас у "Гомеля" и БНТУ-БелАЗа по 45 очков. В бомбардирской гонке лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на лицевом счету которой 176 мячей.

Как сообщалось, исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу "Машека". Итоговое положение: БГК - 48 очков, СКА - 44, "Машека" - 23, БГУФК-СКА - 17, "Кронон" - 14 и "Гомель" - 10.

Список лучших бомбардиров возглавил Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 174 мяча.

Также было решено перенести "Финалы четырех" розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.-0-