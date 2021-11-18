Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" победили гомельчанок в чемпионате Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" одержали девятую победу в матчах чемпионата Беларуси и догнали "Гомель" в турнирной таблице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем десятом поединке подопечные Константина Шароварова разгромили на выезде гандболисток "Витебчанки" со счетом 42:23 (20:16). Самой результативной в составе победительниц оказалась Янина Елисеева, забросившая 9 мячей, у проигравших 8 мячей в активе Валерии Федорович. После этой виктории в активе "БНТУ-БелАЗа" стало 18 в десяти проведенных встречах, столько же у гандболисток "Гомеля", которые провели на одну игру меньше. Третьей идет "Городничанка" - 13 очков, на балл меньше у брестского клуба "Виктория-Берестье". В прошлом году золото национального первенства завоевал "БНТУ-БелАЗ", серебро досталось "Гомелю", бронзовым призером стали гандболистки "Виктории-Берестья".

В очередном матче мужского первенства столичный клуб БГУФК-СКА уверенно переиграл в Минске гостей из гродненского "Кронона" с результатом 44:29 (19:15). В составе минчан по 8 мячей забросили Евгений Чернявский и Матвей Удовеня, лучший снайпер гродненской команды Евгений Пасюк 10 раз поразил ворота соперников. Для гандболистов "Кронона" это 11-е поражение в 11 проведенных встречах. Турнирную таблицу возглавляют "Мешков Брест" и минский СКА, в активе которых по 17 очков. На третьей позиции могилевский клуб "Машека", набравший 11 зачетных баллов, у "Гомеля" 8 очков. Список лучших бомбардиров возглавляет гомельчанин Андрей Ященко, который забросил 73 мяча, на втором месте лидер атак действующих чемпионов гандболистов "Мешков Брест" Никита Вайлупов, отличившийся 68 раз.

В субботу, 20 ноября столичные армейцы сыграют в гостях у "Гомеля", а "Мешков Брест" в Могилеве встретится с "Машекой". В прошлом сезоне свой 13-й чемпионский титул завоевал "Мешков Брест", серебряные медали выиграл минский СКА, бронза у "Гомеля".-0-