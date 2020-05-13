Гандболистки БНТУ-БелАЗа примут "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском гандбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится поединок двух претендентов на золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 17.00 на паркете столичного Дома гандбола гандболистки БНТУ-БелАЗа встретятся с "Гомелем". Если этот поединок завершится победой гомельчанок, то они завоюют чемпионский титул, а при другом исходе соперницы встретятся еще раз - 17 мая в Гомеле. Матчи пройдут без зрителей.

Положение команд после первого этапа женского чемпионата: "Гомель" - 45 очков, БНТУ-БелАЗ - 43, "Городничанка" (Гродно) - 25, "Берестье" (Брест) - 15. В бомбардирской гонке лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на лицевом счету которой 171 гол.

Как сообщалось, ранее исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу "Машека". Итоговое положение: БГК - 48 очков, СКА - 44, "Машека" - 23, БГУФК-СКА - 17, "Кронон" - 14, "Гомель" - 10.

Список лучших бомбардиров возглавил Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 174 мяча.

Также было принято решение перенести "Финалы четырех" розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.-0-