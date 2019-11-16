Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" проиграили "Гранольерсу" в 1/16 финала Кубка вызова

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" дважды проиграли испанскому "Гранольерсу" и завершили выступление в Кубке вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в ответном поединке 1/16 финала вице-чемпионки Беларуси проиграли с минимальной разницей в счете - 32:33 (15:17). Самой результативной в составе белорусской команды стала Лилия Артюхович, забросившая 12 мячей.
Неделю назад в первом матче в Испании подопечные Константина Шароварова уступили соперницам 29:34.
В 1/8 финала уже вышли литовский "Жальгирис" из Каунаса, сербский "Зайчар", португальский "Баррос" и хорватский "Бьеловар".
В мужской Лиге чемпионов БГК имени Мешкова сыграет сегодня в гостях у венгерского "Веспрема".
Гандболисты минского СКА в воскресенье, 17 ноября, в первом матче 3-го раунда квалификации Кубка ЕГФ примут на площадке столичного дворца спорта "Уручье" немецкий "Райн Левен".-0-
Фото ГК "БНТУ-БелАЗ"