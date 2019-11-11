Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" уступили "Гранольерсу" в первом матче 1/16 финала Кубка вызова

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" потерпели поражение от испанского "Гранольерса" в гостевом матче 1/16 финала Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме подопечные Константина Шароварова уступили соперницам 9 мячей - 11:20. После перерыва вице-чемпионки Беларуси сыграли сильнее и к финальной сирене сократили разрыв до 5 мячей - 29:34. Самой результативной в составе "БНТУ-БелАЗа" стала Мария Коновал, забросившая 6 мячей, на гол меньше в активе Регины Кудрявцевой, по 5 раз отличились Лилия Артюхович и Татьяна Рудковская.
Ответный поединок за выход в 1/8 финала состоится 16 ноября в Минске. В 1/8 финала уже вышли сербский "Зайчар", португальский "Баррос" и хорватский "Бьеловар".-0-