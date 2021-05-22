Гандболистки БНТУ-БелАЗа заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бресте завершается решающий этап 24-го розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за третье место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно победили гродненскую "Городничанку" со счетом 36:28. Вчера в полуфинале минчанки сенсационно уступили в овертайме брестскому клубу "Виктория-Берестье" (35:36), а гродненская команда проиграла гандболисткам "Гомеля" (26:37).

Сегодня в решающем поединке за Кубок встретятся "Гомель" и "Виктория-Берестье".

Чаще других Кубок выигрывали гандболистки БНТУ-БелАЗа - 12 раз, пять трофеев у "Гомеля".-0-