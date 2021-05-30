Гандболистки "Бреста" и "Кристиансенда" вышли в финал женской Лиги чемпионов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки французского "Бреста" и норвежского "Кристиансенда" стали финалистками женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче в Будапеште французская команда в упорнейшей борьбе одолела венгерский "Дьер" в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 23:23, а в серии пенальти удача была на стороне "Бреста", который победил с общим счетом 27:25. Во втором полуфинале гандболистки "Кристиансенда" переиграли соперниц из московского ЦСКА - 33:30. Сегодня победители полуфинальных матчей встретятся в решающем поединке чемпионской Лиги, а неудачники сыграют за 3-е место.

В первом финальном матче розыгрыша мужского Еврокубка гандболисты греческого клуба АЕК из Афин выиграли у шведского "Истада" с разницей в четыре мяча - 30:26. Второй поединок этих соперников, после которого определится победитель турнира, состоится сегодня.-0-