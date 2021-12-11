Гандболистки Дании, Германии, Испании и Бразилии вышли в 1/4 финала ЧМ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском чемпионате мира по гандболу в Испании определились первые участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 3-й группе основного раунда гандболистки сборной Германии уверенно переиграли команду Республики Корея со счетом 37:28 и обеспечили себе выход в первый раунд плей-офф мирового первенства. Вслед за немками в четвертьфинал вышли спортсменки Дании, которые в своем втором матче разгромили команду Чехии с результатом 29:14. Еще в одном поединке этой группы сборная Венгрии выиграла у команды Конго - 30:22. Положение команд перед заключительными матчами: Дания, Германия - по 8 очков, Венгрия, Республика Корея - по 4, Чехия, Конго - по 0.

Из 4-й группы первыми место в четвертьфинале обеспечили себе гандболистки Бразилии, победившие в южноамериканском дерби аргентинок - 24:19. Второй пропуск в плей-офф завоевали хозяйки турнира испанки, переигравшие хорваток со счетом 27:23. Японки взяли верх над сборной Австрии - 32:30. Положение команд: Испания, Бразилия - по 8, Япония - 4, Хорватия, Аргентина - по 2, Австрия - 0.

Сегодня вечером матчи 2-го тура пройдут еще в двух группах.

1-я: Черногория - Россия, Франция - Сербия, Польша - Словения. Положение команд: Франция - 6, Россия - 5, Сербия - 4, Словения - 3, Польша, Черногория - по 0.

2-я: Румыния - Пуэрто-Рико, Нидерланды - Казахстан, Швеция - Норвегия. Положение команд: Норвегия - 6, Швеция, Нидерланды - по 5, Румыния - 2, Пуэрто-Рико, Казахстан - по 0.

Встречи второго группового этапа завершатся 13 декабря, после чего в 1/4 финала попадут по две лучшие сборные из четырех шестерок. Четвертьфинальные баталии состоятся 14 и 15 декабря, полуфиналы намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусские гандболистки всего дважды играли в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году они финишировали на 16-й позиции, а через два года заняли 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-