Гандболистки Дании первыми вышли в полуфинал чемпионата мира

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Дании стали первыми полуфиналистками женского чемпионата мира, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии датчанки уверенно переиграли команду Бразилии со счетом 30:25. Только в первом тайме южноамериканки играли на равных, уступив всего один мяч - 13:14, а после перерыва датская сборная полностью доминировала и в итоге победила.

Соперником датчанок в борьбе за выход в финал будет победитель завтрашнего четвертьфинала, в котором встретятся сборные Франции и Швеции.

Во втором сегодняшнем матче 1/4 финала хозяйки мирового первенства гандболистки сборной Испании сыграют с командой Германии. Победитель этой встречи в полуфинале будет соперничать с победителем матча между россиянками и норвежками.

Полуфинальные игры намечены на 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума состоятся 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-