Гандболистки Франции разгромили словенок на чемпионате Европы в Дании

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Франции одержали вторую победу на женском чемпионате Европы, который продолжается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы А действующие чемпионки континента разгромили словенок со счетом 27:17. На старте турнира француженки с трудом одолели команду Черногории с минимальным перевесом - 24:23. Также вторую викторию записали в свой актив хозяйки турнира гандболистки Дании, которые взяли верх над черногорской дружиной - 28:19. Положение команд после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Дания - 4, Черногория - 0, Словения - 0.

В квартете В лидирует сборная России, обыгравшая команды Испании (31:22) и Чехии (24:22). Сегодня россиянки встретятся со шведками, а испанки будут соперничать с чешками. Положение команд: Россия - 4, Швеция - 3, Испания - 1, Чехия - 0.

В группе С бронзовый призер прошлого континентального первенства команда Нидерландов после поражения от Сербии (25:29) проиграла и команде Хорватии - 25:27. Сербки во второй игровой день уступили Венгрии - 26:38. Положение команд: Хорватия - 4, Венгрия - 2, Сербия - 2, Нидерланды - 0.

Во втором туре состязаний в группе D румынские спортсменки взяли верх над командой Польши - 28:24. Сборная Норвегии разгромила немок - 42:23. В этой игре у норвежек отличилась Нора Морк, забросившая 12 мячей, она возглавила бомбардирскую гонку турнира, имея на своем счету 18 точных бросков. Сегодня здесь состоятся два поединка: Германия - Польша, Норвегия - Румыния. Положение команд: Норвегия - 4, Германия - 2, Румыния - 2, Польша - 0.

Первый этап завершится 8 декабря, после чего по три лучшие дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по 6 команд. После второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-