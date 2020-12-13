Гандболистки Германии и Норвегии выиграли в матчах чемпионата Европы

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Германии разгромили команду Венгрии на втором этапе чемпионата Европы, который продолжается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой встрече венгерки лишь однажды вышли вперед, а в остальное игровое время немки полностью доминировали и выиграли с разницей в семь мячей - 32:25. В другом матче этой группы сборная Норвегии без особых проблем разобралась с хорватками - 36:25. Положение команд: Норвегия - 8 очков (4 матча), Хорватия - 6 очков (4), Германия - 4 (3), Нидерланды - 2 (3), Венгрия - 0 (3), Румыния - 0 (3).

Во второй группе турнирное положение сейчас таково: Россия - 7 очков (4 матча), Франция - 7 (4), Дания - 4 (3), Швеция - 1 (3), Испания - 1 (3), Черногория - 0 (3). Сегодня здесь состоятся два поединка: Швеция - Черногория, Дания - Испания.

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-