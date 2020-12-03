Гандболистки Германии победили румынок на старте женского ЧЕ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух городах Дании сегодня начался 14-й женский чемпионат Европы по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке континентального первенства гандболистки Германии победили в Колдинге команду Румынии со счетом 22:19. В другом сегодняшнем матче предварительной группы D сборная Норвегии встретится с польскими гандболистками.

Команда России, выступающая в группе В, обыграла в Хернинге соперниц из Испании с результатом 31:22. Позже здесь сыграют сборные Швеции и Чехии.

Составы остальных предварительных квартетов:

А - Дания, Франция, Черногория, Словения;

С - Венгрия, Нидерланды, Сербия, Хорватия.

Первый этап завершится 8 декабря, после чего по три лучших дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по шесть команд. После второго этапа по две лучших сборных продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.-0-