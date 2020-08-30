Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" вышли в финал Кубка Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" пробились в финал 23-го розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит на площадке центра олимпийской подготовки в Жлобине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вчера в первом полуфинальном поединке финалист прошлого кубкового турнира, вице-чемпион страны столичный "БНТУ-БелАЗ" уверенно переиграл "Витебчанку" - 27:18. Затем действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны гандболистки "Гомеля" разгромили "Городничанку" со счетом 34:20.

Сегодня победители полуфиналов встретятся в решающем поединке за главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в кубковом розыгрыше.

В финальном поединке прошлого Кубка Беларуси спортсменки "Гомеля" с минимальным перевесом одолели "БНТУ-БелАЗ" - 27:26. В матче за третье место брестский клуб "Виктория-Берестье" обыграл гродненскую "Городничанку" со счетом 28:24.

За всю историю гандболистки "БНТУ-БелАЗа" 16 раз выигрывали Кубок страны, у "Гомеля" четыре трофея, два - у "Городничанки".

Неделю назад в Пинске прошли решающие баталии мужского кубкового розыгрыша. Обладателем трофея стал "Мешков Брест", переигравший в финальном матче гандболистов минского СКА - 26:25, третьим стал "Гомель", победивший могилевский клуб "Машека" со счетом 32:31.-0-