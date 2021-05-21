Гандболистки "Гомеля" и "Виктория-Берестье" вышли в финал Кубка Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бресте стартовал решающий этап 24-го розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинале вице-чемпионки страны, нынешние владелицы Кубка гандболистки "Гомеля" уверенно переиграли гродненскую "Городничанку" со счетом 37:26.

Во втором полуфинальном матче произошла настоящая сенсация. Чемпионки Беларуси гандболистки "БНТУ-БелАЗа" неожиданно уступили брестскому клубу "Виктория-Берестье" 35:36. Основное время этой встречи завершилось вничью - 30:30, после первого овертайма счет также был равным - 34:34, а во второй дополнительной пятиминутке брестчанки сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете.

Таким образом, завтра в решающем поединке за Кубок страны встретятся "Гомель" и "Виктория-Берестье", а неудачники полуфинальных баталий "БНТУ-БелАЗ" и "Городничанка" поспорят за третье итоговое место.

За долгую историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский "БНТУ-БелАЗ" - 16 раз, "Гомель" - 5, "Городничанка" - 2.

Розыгрыш Кубка Беларуси среди мужских команд пройдет через неделю в Гомеле. В первом полуфинальном матче 29 мая чемпион Беларуси "Мешков Брест" будет соперничать с "Гомелем", а затем минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека". На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладателя бронзы.-0-