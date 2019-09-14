Гандболистки "Гомеля" разгромили косовский "Исток" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" победно начали выступление в квалификационном раунде розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионки Беларуси уверенно переиграли на своей площадке гостей из косовского клуба "Исток" со счетом 43:13 (22:7).
Вечером соперники вновь встретятся в Гомеле. Победитель в следующем раунде в середине октября дважды встретится с датским "Хернингом".
Перед матчами Кубка ЕГФ на старте нового чемпионата Беларуси гандболистки "Гомеля" сыграли очень уверенно, разгромив у себя дома "Витебчанку" (47:11) и "РЦОР-БНТУ-2" (55:25). Главный конкурент команды Томажа Чатера в борьбе за золото национального первенства "БНТУ-БелАЗ" одержал уже три виктории, переиграв на своей площадке в Минске "РЦОР-БНТУ-2" (51:24), "Берестье" (32:17) и "Березину" (42:26).-0-
Фото ГК "Гомель"