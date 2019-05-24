Гандболистки "Гомеля" стали обладательницами Кубка Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси, розыгрыш которого проходил в гомельском Дворце игровых видов спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке 22-го по счету кубкового розыгрыша гомельчанки одолели своих извечных конкуренток из "БНТУ-БелАЗа" с минимальным перевесом - 27:26. Таким образом, подопечные Томажа Чатера оформили золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны. В игре за 3-е место в кубковом турнире брестский клуб "Виктория-Берестье" обыграл гродненскую "Городничанку" со счетом 28:24.
Самым ценным игроком "Финала четырех" признана Регина Кудрявцева ("БНТУ-БелАЗ").
Больше всех кубком владели гандболистки "БНТУ-БелАЗа" - 16 раз, у "Гомеля" 4 трофея, дважды побеждала "Городничанка".
Теперь лучшие гандболистки Беларуси соберутся в тренировочном лагере национальной сборной и под руководством Томажа Чатера будут готовиться к двум поединкам с командой Норвегии за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира 2019 года. Первый из них состоится 31 мая в Бресте, ответный - 5 июня в Бергене.-0-
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