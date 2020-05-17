17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" в четвертый раз стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золотые медали на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта подопечные Томажа Чатера уверенно переиграли гандболисток БНТУ-БелАЗа со счетом 29:27 (16:7). Хозяйки с первых минут взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самыми результативными стали гомельчанка Наталья Котина и минчанка Мария Коновал, забросившие по 7 мячей. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки "Городничанки" из Гродно, спортсменки "Берестья" из Бреста замкнули квартет сильнейших.

У мужчин чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу "Машека". Итоговое положение: БГК - 48 очков, СКА - 44, "Машека" - 23, БГУФК-СКА - 17, "Кронон" - 14, "Гомель" - 10.

Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба ("Кронон"), забросивший 174 мяча.

Также было принято решение перенести "Финалы четырех" розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.-0-