Гандболистки "Гомеля" в шестой раз выиграли Кубок Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" в шестой раз стали обладательницами Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке кубкового турнира гомельчанки не оставили ни малейшего шанса на успех хозяину "Финала четырех" брестскому клубу "Виктория-Берестье" - 39:25 (23:8). Только в самом начале игры брестчанки сражались на равных, а затем гандболистки "Гомеля" взяли бразды правления в свои руки и уже к перерыву оторвались от соперниц на 15 мячей. Вторая половина встречи стала формальностью, в итоге гомельчанки выиграли с разницей в 14 мячей.

Вчера в полуфинале "Виктория-Берестье" сенсационно обыграла чемпиона страны БНТУ-БелАЗ - 36:35, а "Гомель" без особых проблем победил гродненскую "Городничанку" со счетом 37:26.

В сегодняшнем матче за третье итоговое место гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно перелиграли "Городничанку" со счетом 36:28.

За всю историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский БНТУ-БелАЗ - 16 раз, "Гомель" - 6, "Городничанка" - 2.

Розыгрыш Кубка Беларуси среди мужских команд пройдет через неделю в Гомеле. В первом полуфинальном матче 29 мая обладатель Кубка и чемпион Беларуси "Мешков Брест" будет соперничать с "Гомелем", затем минский СКА встретится с могилевским клубом "Машека". На следующий день, 30 мая, победители полуфиналов разыграют Кубок, а проигравшие определят обладателей бронзы. Брестские гандболисты 11 раз становились победителями кубкового розыгрыша.-0-