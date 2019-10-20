Гандболистки "Гомеля" выбыли из розыгрыша Кубка ЕГФ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" не смогли пробиться в 3-й квалификационный раунд розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом домашнем поединке 2-го круга квалификации гомельчанки уступили датскому "Хернингу" со счетом 21:33. Во втором матче чемпионки Беларуси взяли реванш - 25:21, но для общей победы по сумме двух встреч этого не хватило и "Гомель" завершил выступление в Кубке ЕГФ. На старте евросезона гомельчанки дважды переиграли косовский клуб "Истогу" - 45:13 и 38:22.

Вице-чемпионки Беларуси гандболистки "БНТУ-БелАЗа" в этом сезоне сыграют в розыгрыше Кубка вызова. Первым соперником подопечных Константина Шароварова в третьем по рангу континентальном турнире будет испанский "Гранольерс". Первая встреча состоится 10 ноября на площадке испанок, а 16 ноября команды встретятся в Минске.-0-