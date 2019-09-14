Гандболистки "Гомеля" вышли во 2-й раунд квалификации Кубка ЕГФ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" победно начали выступление в квалификации розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом квалификационном раунде чемпионки Беларуси дважды уверенно переиграли на своей площадке гостей из косовского клуба "Исток" - 45:13 и 38:22.
В середине октября гомельчанки дважды встретятся с куда более сильным соперником - датским "Хернингом".
Перед матчами Кубка ЕГФ на старте нового чемпионата Беларуси гандболистки "Гомеля" сыграли очень уверенно, разгромив у себя дома "Витебчанку" - 47:11 и "РЦОР-БНТУ-2" - 55:25. Главный конкурент команды Томажа Чатера в борьбе за золото национального первенства "БНТУ-БелАЗ" одержал уже 3 виктории, переиграв на своей площадке в Минске "РЦОР-БНТУ-2" - 51:24, "Берестье" - 32:17 и "Березину" - 42:26.-0-