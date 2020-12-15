Гандболистки Хорватии и Франции пробились в 1/2 финала чемпионата Европы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборных Хорватии и Франции пробились в полуфинал женского чемпионата Европы, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке второго группового этапа хорватки обыграли своего конкурента в борьбе за выход в квартет соискателей наград команду Германии с результатом 23:20. Гандболистки Нидерландов сегодня разгромили команду Румынии со счетом 35:24. Позже сборная Норвегии, которая досрочно обеспечила себе выход в полуфинальную стадию континентального первенства, встретится с венгерскими спортсменками. Положение команд: Норвегия - 8 очков (4 матча), Хорватия - 8 (5), Нидерланды - 6 (5), Германия - 4 (5), Венгрия - 2 (4), Румыния - 0 (5).

В другой группе первыми в полуфинал вышли действующие чемпионки Старого Света француженки, победившие шведок со счетом 31:25. За вторую путевку поспорят гандболистки сборных России и Дании. В матче Черногория - Испания была зафиксирована ничья - 26:26. Положение команд здесь таково: Франция - 9 (5), Россия - 7 (4), Дания - 6 (4), Черногория - 3 (5), Испания - 2 (5), Швеция - 1 (5).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-