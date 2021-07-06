Гандболистки юниорской сборной Беларуси дважды победили литовок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) дважды обыграли литовских сверстниц в гостевых товарищеских матчах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом спарринге в Вильнюсе подопечные Валерия Певницкого выиграли с минимальным преимуществом в счете - 30:29. Самой результативной в составе победительниц стала Дарья Басевич, забросившая пять мячей. Сегодня во второй встрече белоруски победили с перевесом в девять мячей - 35:26. Лучшим снайпером у белорусской команды стала Яна Сотникова, восемь раз поражавшая ворота соперниц.

Теперь белорусские гандболистки отправятся в Скопье, где соберутся участники второго дивизиона первенства Европы. На первом этапе соперницами сборной Беларуси в предварительной группе А будут сверстницы из Исландии (10 июля), Польши (12 июля) и Финляндии (15 июля). В группе В сыграют хозяйки турнира гандболистки Северной Македонии, а также команды Боснии и Герцеговины, Нидерландов, Фарерских островов и Косово. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждой группы.-0-