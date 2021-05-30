Гандболистки "Кристиансенда" выиграли женскую Лигу чемпионов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки норвежского "Кристиансенда" впервые стали победительницами женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке норвежский клуб уверенно переиграл французский "Брест" со счетом 34:28. "Кристиасенд" с первых минут повел в счете, не позволив соперницам ни разу выйти вперед. В поединке за 3-е место венгерский "Дьер" оказался сильнее московского ЦСКА - 32:21 (18:8).

В розыгрыше мужского Еврокубка успеха добились гандболисты греческого клуба АЕК из Афин, которые в решающих встречах дважды победили шведский "Истад" - 30:26 и 24:20. Для АЕКа это первый успех в континентальных турнирах.

Европейский гандбольный сезон завершится в середине июня в немецком Кельне "Финалом четырех" мужской Лиги чемпионов. 12 июня состоятся два полуфинала: "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Ольборг" (Дания), "Барселона" (Испания) - "Нант" (Франция). Победители полуфинальных встреч 13 июня встретятся в решающем поединке за главный трофей чемпионской Лиги.-0-