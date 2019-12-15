Гандболистки Нидерландов впервые стали чемпионками мира

Гандболистки сборной Нидерландов. Фото EPA-EFE
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Нидерландов впервые стали чемпионками мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в японском Кумамото нидерландские спортсменки в решающем поединке за чемпионский титул одолели команду Испании с минимальным перевесом в счете - 30:29 (16:13).
В матче за бронзовые медали сборная России переиграла норвежских гандболисток с результатом 33:28 (18:15).
На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки из Франции, победившие в финале норвежек (23:21), бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей в игре за 3-е место шведок (24:21).
Следующий чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдет в 2021 году на аренах Испании.-0-