Гандболистки Норвегии пробились в полуфинал чемпионата мира

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Норвегии стали третьими полуфиналистками женского чемпионата мира, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинальном поединке норвежки обыграли российских гандболисток с результатом 34:28. В самом начале встречи россиянки имели небольшое преимущество, несколько раз выходили вперед, но постепенно скандинавская команда взяла бразды правления в свои руки и одержала заслуженную победу. В полуфинале планетарного форума норвежские спортсменки встретятся с его хозяйкой сборной Испании, которая в четвертьфинале обыграла команду Германии с результатом 26:21.

В последнем матче 1/4 финала сегодня сыграют сборные Франции и Швеции. Победитель этой встречи в борьбе за выход в финал будет соперничать со сборной Дании, которая уверенно переиграла команду Бразилии со счетом 30:25.

Полуфинальные игры состоятся 17 декабря, финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума пройдут 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-