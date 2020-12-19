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19 декабря 2020, 10:21

Гандболистки Норвегии вышли в финал чемпионата Европы

Фото NTB
Фото NTB

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Норвегии пробились в финал женского чемпионата Европы, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинальном матче норвежки победили хозяек турнира датчанок со счетом 27:24. Проиграв первый тайм 10:13, норвежские гандболистки переломили ход поединка и добились заслуженной победы, которая стала седьмой подряд на этом первенстве. Лидер норвежек Нора Мерк шесть раз поразила ворота соперниц и продолжает возглавлять бомбардирскую гонку, забросив 48 мячей.

В первой полуфинальной встрече француженки не оставили шансов на успех хорватским спортсменкам, победив со счетом 30:19. Уже в первой половине игры действующие чемпионки Старого Света создали солидный запас, уйдя на перерыв с преимуществом в 10 мячей - 15:5. Во втором тайме картина игры не изменилась и француженки без особых проблем довели встречу до победы.

В матче за пятое итоговое место российские гандболистки уверенно переиграли действующего чемпиона планеты команду Нидерландов - 33:27.

В воскресенье, 20 декабря, сборные Норвегии и Франции встретятся в поединке за золото, а гандболистки Дании и Хорватии разыграют бронзовые награды 14-го женского чемпионата Европы. В прошлые годы норвежские гандболистки семь раз становились чемпионками Европы. Француженки свой единственный титул завоевали два года назад на предыдущем континентальном первенстве, проходившем на их родине, обыграв в финале россиянок - 24:21. В матче за бронзу сборная Нидерландов тогда победила румынок со счетом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-

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