Гандболистки России не попали в полуфинал чемпионата Европы

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России не смогли выйти в полуфинал женского чемпионата Европы в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке второго группового этапа российские гандболистки уступили хозяйкам турнира датчанкам с результатом 23:30. Первыми из этой группы в полуфинал вышли действующие чемпионки Старого Света француженки, обыгравшие шведок со счетом 31:25. Команды Черногории и Испании победителя не выявили - ничья 26:26. Итоговое положение команд: Франция - 9 очков, Дания - 8, Россия - 7, Черногория - 3, Испания - 2, Швеция - 1.

В заключительный игровой день состязаний во второй группе хорватки обыграли команду Германии - 23:20, гандболистки Нидерландов разгромили румынок - 35:24, сборная Норвегии взяла верх над венгерками - 32:21. Итоговое положение команд: Норвегия - 10 очков, Хорватия - 8, Нидерланды - 6, Германия - 4, Венгрия - 2, Румыния - 0.

Список лучших бомбардиров 14-го женского чемпионата континента возглавляет норвежская гандболистка Нора Морк, забросившая 42 мяча.

Таким образом, в полуфиналах 18 декабря в Хернинге сборная Франции сыграет с хорватками, а норвежки будут соперничать с датчанками. Победители этих матчей 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу. В матче за 5-е место гандболистки Нидерландов встретятся с россиянками.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-