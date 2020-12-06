Гандболистки России победили команду Чехии на чемпионате Европы

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России одержали вторую победу на женском чемпионате Европы, который продолжается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительной группы В россиянки обыграли команду Чехии с результатом 24:22. В стартовом матче сборная России уверенно переиграла испанок - 31:22. Во втором туре испанские гандболистки сыграли вничью со шведками - 23:23. Положение команд после двух туров: Россия - 4 очка, Швеция - 3, Испания - 1, Чехия - 0.

В квартете С бронзовый призер прошлого континентального первенства команда Нидерландов стартовала с поражения от Сербии - 25:29. В другом матче стартового тура хорватские гандболистки одолели венгерок - 24:22. Сегодня нидерландки встретятся с хорватками, а сборная Венгрии сыграет с сербками.

Во втором туре состязаний в группе D румынские спортсменки взяли верх над командой Польши - 28:24. Сборная Норвегии разгромила немок - 42:23. Положение команд: Норвегия - 4, Германия - 2, Румыния - 2, Польша - 0.

Действующие чемпионки континента француженки в своем первом поединке группы А одолели команду Черногории с минимальным перевесом - 24:23. Хозяйки турнира гандболистки Дании уверенно переиграли словенок со счетом 30:23. Сегодня Франция сыграет со Словенией, а датчанки будут соперничать с гандболистками Черногории.

Первый этап завершится 8 декабря, после чего по три лучших дружины выйдут в основной раунд. Там они будут разделены на две группы по шесть команд. После второго этапа по две лучших сборных продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20.

Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии в 2008 году белоруски заняли 12-е место.-0-