Гандболистки России заняли пятое место на чемпионате Европы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной России заняли пятое место на чемпионате Европы, который проходит в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке с действующим чемпионом планеты командой Нидерландов россиянки с первых минут захватили инициативу и до конца встречи не упускали преимущество, выиграв в итоге с разницей в шесть мячей - 33:27.

Позже в Хернинге состоятся два полуфинальных матча. В первом из них действующие чемпионки Старого Света француженки, с трудом пробившиеся в основной этап нынешнего первенства, встретятся с хорватками.

Вслед за ними на площадку выйдут хозяйки турнира гандболистки сборной Дании и команда Норвегии. На этом турнире датчанки потерпели лишь одно поражение, а норвежки одержали победы во всех шести проведенных матчах. Незадолго до старта континентального первенства норвежские гандболистки дважды обыграли датскую дружину в товарищеских поединках - 29:26 и 27:25.-0-