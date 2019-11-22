Гандболистки сборной Беларуси обыграли Украину на турнире в Люблине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно начали выступление на международном турнире в польском Люблине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке подопечные Томажа Чатера встречались с гандболистками Украины и уверенно победили со счетом 31:22 (14:10).

Завтра белоруски сыграют с командой Литвы, которая сегодня будет соперничать с польской дружиной. В заключительный день соревнований 24 ноября белорусские гандболистки встретятся с польками.

На этот турнир в составе белорусской сборной отправились 16 гандболисток:

вратари - Юлия Кунцевич ("Гомель"), Юлия Грацкевич (обе - "БНТУ-БелАЗ");

полевые игроки - Наталья Котина, Ирина Дронова, Екатерина Силицкая, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все - "Гомель"), Виктория Шамановская ("Лада", Тольятти, Россия), Диана Ильина ("Глория Бистрица", Румыния), Лилия Артюхович, Мария Коновал, Татьяна Рудковская, Валерия Гутова (все - "БНТУ-БелАЗ"), Янина Елисеева, Анна Рябченко (обе - "Городничанка").-0-