Гандболистки сборной Беларуси победили Фареры в квалификации ЧМ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно стартовали в домашнем отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской "Чижовка-Арены" уверенно переиграли команду Фарерских островов со счетом 21:13 (15:7). В воскресенье, 21 марта, белоруски завершат турнир встречей со сборной Швейцарии, которая 20 марта будет соперничать с фарерской дружиной.

Составы остальных квалификационных групп:

1 - Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;

2 - Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;

4 - Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры проводиться не будут - сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.-0-