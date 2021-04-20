Гандболистки сборной Беларуси примут черногорок в квалификации чемпионата мира

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси примут сегодня команду Черногории в матче за право сыграть в финале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы пробиться в число 32 лучших команд планеты, белорускам нужно приложить максимум усилий, ведь в прошлую пятницу в Подгорице они потерпели поражение с разницей в шесть мячей - 23:29. Сегодняшняя встреча на площадке минской "Чижовка-Арены" начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Результаты остальных первых матчей нокаут-раунда, состоявшихся на прошлой неделе: Венгрия - Италия - 46:19, Турция - Россия - 23:35, Австрия - Польша - 29:29, Словения - Исландия - 24:14, Украина - Швеция - 14:28, Словакия - Сербия - 19:26, Румыния - Северная Македония - 33:22, Чехия - Швейцария - 27:27, Португалия - Германия - 27:32.

Победители плей-офф получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2-19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира - испанки, действующий чемпион планеты - Нидерланды, а также четыре лучшие команды европейского чемпионата 2020 года - Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.-0-