Гандболистки сборной Испании обыграли норвежек и вышли в финал чемпионата мира

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Испании вслед за голландками вышли в финал чемпионата мира, который проходит в японском Кумамото, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором сегодняшнем полуфинале испанки обыграли соперниц из Норвегии со счетом 28:22.
В первом полуфинальном поединке голландские спортсменки в упорной борьбе сумели одолеть команду России с минимальным преимуществом в счете - 33:32. До этого российские гандболистки одержали виктории во всех восьми проведенных матчах.
Таким образом, 15 декабря сборные Нидерландов и Испании встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а команды России и Норвегии поспорят за бронзовые награды.
Остальные места на этом мировом первенстве распределились так: 5. Черногория, 6. Сербия, 7. Швеция, 8. Германия, 9. Дания, 10. Япония, 11. Республика Корея, 12. Румыния, 13. Франция, 14. Венгрия, 15. Ангола, 16. Аргентина, 17. Бразилия, 18. Сенегал, 19. Словения, 20. ДР Конго, 21. Куба, 22. Казахстан, 23. Китай, 24. Австралия.
На прошлом планетарном форуме, проходившем два года назад в Германии, золото завоевали гандболистки Франции, победившие в финале норвежек (23:21). Бронза досталась команде Нидерландов, обыгравшей за 3-е место шведок (24:21).-0-