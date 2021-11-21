Гандболистки "Виктории-Берестья" выбыли из Кубка ЕГФ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" завершили выступление в розыгрыше Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В повторном матче 1/16 финала брестчанки уступили в гостях итальянскому клубу "Бриксен" со счетом 22:27. Первая половина игры завершилась вничью - 12:12, а после перерыва хозяйки сыграли гораздо сильнее и в итоге выиграли с разницей в пять мячей. Самой результативной в составе белорусской команды стала Елена Алексеюк, забросившая 6 мячей, в активе Дарьи Свидунович на один гол меньше. В первой встрече, которая также проходила на площадке "Бриксена", подопечные Василия Козара выиграли с перевесом в два мяча - 35:33 и по сумме двух поединков уступили соперницам дорогу в следующий этап.

Кроме "Бриксена" в 1/8 финала Кубка ЕГФ также вышли испанские "Малага" и "Гран Канария", нидерландские "Венло" и "Юнирек", сербские "Бекамент" и "Наиса", турецкий "Измир", исландский "Вестманнаэйяр", израильский "Маккаби", шведский "Кристианстад" и словацкая "Дунайска Стреда". Остальные четыре участника 1/8 финала определятся сегодня вечером.

В 1/16 финала мужского Кубка ЕГФ гандболисты минского СКА будут соперничать с турецким "Бешикташем". Первую встречу армейцы проведут 28 ноября в Стамбуле, ответный поединок состоится 5 декабря в Минске.-0-